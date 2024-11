MULTIPLIKACJA UCHWYTÓW MODUŁOWYCH WALA

Idea główna, która towarzyszy modułowej serii uchwytów do drzwi od początku ich powstania to pełna personalizacja, elastyczność i niepowtarzalność. I nie są to tylko puste frazesy. Prezentujemy nowe podejście do projektowania – multiplikację, która otwiera kolejne drzwi do kreatywności.

Multiplikacja uchwytów modułowych pozwala na wyjście poza utarte schematy i tworzenie wyjątkowych, a zarazem funkcjonalnych rzeźb na drzwiach. Niezależnie od stylu wnętrza, można bawić się formą, manewrować długościami i wykończeniem elementów, wybierać i łączyć różne modele z serii MPS31 w sposób, który najlepiej odpowiada potrzebom. Dzięki temu architekci, producenci drzwi, deweloperzy czy nawet klienci końcowi mogą sami wykreować swój własny jedyny w swoim rodzaju uchwyt.

Projektując uchwyty modułowe chcieliśmy, aby elastycznie i szeroko odpowiadały na potrzeby wizualne i funkcjonalne. Miały stanowić rozwiązanie na potrzeby wszystkich, którzy poszukują czegoś więcej, niż tylko standardowych pochwytów – wizjonerów chcących wyrazić swój gust. Osiągnęliśmy to, dzięki modułowej konstrukcji, która powala na dowolną aranżację każdego elementu. W przypadku multiplikacji uchwytów można zabawić się formą stawiając na ekstrawaganckie przyciąganie uwagi niepowtarzalnymi kształtami i kolorystyką. Obok takich uchwytów nikt nie przejdzie obojętnie. Świetnie sprawdzą się również w bardziej stonowanych projektach, subtelne wkomponowane w panel drzwiowy.

Seria uchwytów modułowych – nowa era w designie drzwi

Seria modułowa to koncepcja, która serwuje bogactwo opcji personalizacji, umożliwiając eksperymentowanie z wyglądem pochwytu, tak aby jeszcze lepiej pasował do panelu drzwiowego, a równocześnie nadawał całości ekskluzywny lub bajkowy charakter.

Warto pamiętać także, że w uchwytach modułowych nie tylko wygląd ma znaczenie, ale również funkcjonalność. Część środkowa pozwala na podświetlanie taśmami LED oraz integrację z systemami kontroli dostępu, jak czytniki linii papilarnych, mikrosensory, klawiatury numeryczne czy RFID.

Model MPS31, wykonany z płaskownika (wymiary 80x12 i/lub 42x12) o opływowych kształtach czerpie inspiracje z lekkości fal. Składa się z 3 lub 5 elementów, w tym części środkowej o długości od 200 do 2600 mm oraz nóżek dostępnych w siedmiu kształtach. Można więc wybrać ich prostą wersję lub zaszaleć z bardziej ekstrawagancką formą. Ostatnim „opcjonalnym i niekoniecznym” elementem składowym uchwytu modułowego są dostawki, które przylegają do drzwi i stanowią subtelne i estetyczne przedłużenie całości.

Modele 3D uchwytów modułowych – wsparcie w projektowaniu

Uchwyty modułowe do drzwi stanowią kwintesencję innowacyjnego podejścia do projektowania, harmonijnie łącząc funkcjonalność i estetykę. Dla ułatwienia procesu wyboru odpowiedniego modelu, a także multiplikacji udostępniamy modele 3D uchwytów modułowych. Znaleźć je można w każdym produkcie na naszej stronie. Dodatkowo umieściliśmy je również na portalach:

https://archiup.com/pl/produkty

https://www.archispace.pl/node

Zapraszamy do eksperymentowania i puszczenia wodzy fantazji.

