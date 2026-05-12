Trochę o stylu angielskim
Dom urządzony w stylu angielskim to spokojna oaza wypełniona kameralną i miłą atmosferą. To połączenie bieli, kolorowych, kwiecistych i kraciastych wzorów, romantycznych tapet i drewna. Całość dopełniają liczne bibeloty, tj. koronkowe obrusy, haftowane serwetki, tkaniny z kwiatowymi wzorami. Styl ten jest prosty i elegancki, przytulny i ciepły.
Jeśli więc marzysz o mieszkaniu urządzonym w eleganckim stylu z arystokratyczną nutą, wybierz styl angielski. Oprócz drewnianych mebli i podłóg zakup drewniane drzwi zewnętrzne i wewnętrzne w stylu angielskim. Dzięki nim już od progu mieszkania można będzie poczuć klimat starej Anglii.
Drzwi angielskie, czyli jakie?
Drzwi angielskie mają klasyczną, elegancją i prostą formę. Wyróżniają je zdobione, profilowe ramki i ozdobne kasetony, głównie prostokątne i kwadratowe. Drzwi w stylu angielskim mogą być pełne, również z niewielkim, zazwyczaj prostokątnym szkleniem lub w pełni przeszklone, wykończone klasycznymi, drewnianymi szprosami. Mogą być jedno- lub dwuskrzydłowe. Najczęściej mają klasyczną ramowo-płycinową konstrukcję.
Drzwi angielskie zewnętrzne w odważnych kolorach
Cechą charakterystyczną drzwi angielskich są odważne kolory, tj. czerwień, żółć, odcienie niebieskiego i zielonego, a nawet różu. Z kolei drzwi z naświetlami zestawiane są na zasadzie kontrastów, np. czerwone skrzydło i czarne naświetla, granatowe skrzydło i białe naświetla. W doborze kolorów ogranicza nas jedynie wyobraźnia.
Kolorowe drzwi wyglądają obłędnie w towarzystwie ceglastej elewacji i roślinności. Urzekają niebanalnym wyglądem. Wie to każdy kto spacerował np. po ulicach Londynu. W Polsce zdecydowanie najczęściej wybieramy drzwi angielskie w kolorze białym lub naturalnego drewna.
Drzwi angielskie wewnętrzne jako uzupełnienie stylu
Drzwi angielskie wewnętrzne są zazwyczaj białe lub w kolorze naturalnego drewna. Są proste, klasyczne i pięknie uzupełniają bogato zdobione wnętrza utrzymane w angielskim stylu.
Wśród drzwi angielskich wewnętrznych do wyboru mamy następujące rodzaje skrzydeł:
- o jednolitej powierzchni, gdzie płaszczyzna skrzydła jest gładka,
- ze żłobieniami, czyli delikatnymi tłoczonymi panelami, które urozmaicają delikatnie wygląd skrzydła,
- ze szprosami w przeszkleniu w postaci cienkich listewek, które dzielą je na mniejsze części i zapewnią wizualne wrażenie lekkości, gwarantując przy tym nieco prywatności,
- dwuskrzydłowe o powierzchni jednolitej, tłoczonej lub z przeszkleniami, przeznaczone są do wnęk, oddzielających duże pomieszczenia.
W ofercie drzwi angielskich dostępnych jest wiele odcieni bieli i drewna. Drzwi mogą być matowe lub z połyskiem. Wersje matowe zdecydowanie nawiązują do eleganckich londyńskich mieszkań.
Dodatki do drzwi angielskich
Drzwi angielskie to również klimatyczne elementy montowane na stałe ze skrzydłami. Mowa tu m.in. o:
- ościeżnicach z delikatnymi rzeźbieniami, dopasowanymi stylistyką do wysokich listew przypodłogowych,
- niestandardowych klamkach, złotych, mosiężnych, również w połączeniu z drewnem, ze zdobionymi szyldami,
- kołatkach, czyli mosiężnych dodatkach do drzwi, które nie tylko informują o przybyciu gości, ale również pełnią funkcję dekoracyjną.
Te trzy elementy wykończenia drzwi to dopełnienie oryginalnego wyglądu drzwi angielskich.
W starej Anglii wygląd kołatki podkreślał styl, w jakim był utrzymany cały dom. Materiał z jakiego była wykonana kołatka świadczył o statusie rodziny, a nawet o zawodzie mieszkańców domu, np. podkowa wisiała u kowala. Z czasem żelazne kołatki zostały zastąpione złotymi lub pozłacanymi, w abstrakcyjnych kształtach, np. dłoni. Współcześnie można zakupić kołatki z wizjerem lub nawet dzwonkiem do drzwi.
Drzwi angielskie w aranżacjach komercyjnych i reprezentacyjnych
Drzwi w stylu angielskim kojarzą się głównie z eleganckimi domami. Jednak ich zastosowanie jest znacznie szersze. Coraz częściej pojawiają się też w przestrzeniach komercyjnych, zwłaszcza w obiektach o mniejszej skali.
Styl angielski świetnie sprawdza się w hotelach butikowych. Tam liczy się wyjątkowy klimat i dbałość o detale. Drewniane skrzydła podkreślają przytulny i elegancki charakter wnętrz, nadając im bardziej domową atmosferę. Podobnie drzwi te wykorzystuje się w restauracjach i kawiarniach o klasycznym, ponadczasowym wystroju.
Stosuje się je również w biurach, kancelariach i wybranych instytucjach publicznych, przede wszystkim w przestrzeniach reprezentacyjnych. W tego typu miejscach istotna jest spójność estetyczna oraz formalny charakter wnętrza. Drzwi o klasycznym wzornictwie mogą wspierać odbiór przestrzeni jako uporządkowanej i eleganckiej. Stonowana kolorystyka, taka jak biel, naturalne odcienie drewna czy granat, ułatwia ich integrację z tradycyjnymi aranżacjami.
Dzięki swojej uniwersalności drzwi w stylu angielskim sprawdzają się wszędzie tam, gdzie poza praktyczną funkcją liczy się estetyka i pozytywne pierwsze wrażenie.
