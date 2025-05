Montaż drzwi przesuwnych krok po kroku. Jak zamontować drzwi przesuwne wewnętrzne i nie popełnić błędów?

Montaż drzwi przesuwnych w systemie naściennym wymaga starannego przygotowania otworu drzwiowego oraz ściany, na której będzie instalowana szyna jezdna z prowadnicą.

Poprawnie wykonany montaż drzwi przesuwnych zapewnia ich prawidłowe i długotrwałe użytkowanie. Sposób montażu uzależniony jest od rodzaju systemu drzwi. Można tu wyróżnić dwa podstawowe systemy: naścienny oraz ze skrzydłami chowanymi w ścianie, zazwyczaj z użyciem kasety. Poopowiadamy, jak prawidłowo zamontować wewnętrzne drzwi przesuwne i uniknąć błędów.

Spis treści

Rodzaje systemów wewnętrznych drzwi przesuwnych

Drzwi przesuwne to dobre rozwiązanie, gdy zależy nam na zaoszczędzeniu przestrzeni. Sprawdzą się w pomieszczeniach, takich jak garderoba, spiżarnia czy pomieszczenie gospodarcze. Mogą również stanowić ciekawy element aranżacji wnętrza, np. drzwi przesuwne pomiędzy jadalnią i salonem.

Dostępne na rynku drzwi przesuwne składają się z jednego lub więcej skrzydeł poruszających się w swoich prowadnicach, równolegle do sąsiadującej ściany. Można wyróżnić dwa podstawowe systemy wewnętrznych drzwi przesuwnych:

naścienny

ze skrzydłami chowanymi w ścianie, zazwyczaj z użyciem kasety.

Do grupy drzwi przesuwnych zalicza się także drzwi składane (łamane), których skrzydło jest przeważnie zbudowane z dwóch elementów połączonych w części górnej i dolnej zawiasami, poruszające się wzdłuż górnej prowadnicy. Montaż drzwi przesuwnych różni się w zależności od wybranego systemu.

Montaż drzwi przesuwnych naściennych

Montaż drzwi przesuwnych w systemie naściennym wymaga usunięcia wszelkich zanieczyszczeń i nierówności w obszarze otworu drzwiowego. Również ściana, na której będzie montowana szyna jezdna z prowadnicą, powinna być maksymalnie prosta, a podłoga w jej obrębie równa.

Montaż drzwi przesuwnych należy rozpocząć od dokładnego zmierzenia wysokości skrzydła drzwiowego. Na podstawie uzyskanego wymiaru ustala się wysokość położenia szyny jezdnej z prowadnicą na nadprożu drzwi, a następnie przykręca ją do muru. Szyna powinna być stabilnie osadzona, dlatego nie należy jej wieszać na okładzinach z płyt gipsowo-kartonowych lub ścianach wykonanych z innych lekkich materiałów. W przypadku konieczności jej zamontowania na ścianie szkieletowej, miejsce przytwierdzenia szyny należy wzmocnić odpowiednim kształtownikiem konstrukcyjnym.

Kolejny etap montażu drzwi przesuwnych stanowi przytwierdzenie wózków jezdnych do górnej krawędzi skrzydła drzwi. Następnie wózki należy wsunąć do zainstalowanej szyny jezdnej z prowadnicą, przy czym skrzydło powinno wówczas znajdować się w takiej samej odległości od ściany zarówno na dole, jak na górze. Po osadzeniu skrzydła mocuje się na podłodze ograniczniki zatrzymania i wychylenia.

Ostatnim etapem prac podczas montażu drzwi przesuwnych jest nałożenie osłony maskującej na szynę jezdną z prowadnicą. Należy ją jednak przytwierdzić w taki sposób, aby nie zakrywać elementów łączących, do których wymagany jest dostęp w przypadku demontażu skrzydła.

Montaż drzwi przesuwnych chowanych w ścianie

Montaż drzwi przesuwnych chowanych w ścianie wymaga przygotowania odpowiednio szerokiego otworu drzwiowego, o wymiarze dwukrotnie większym niż skrzydło. Jego wysokość powinna uwzględniać rozmiar skrzydła oraz szyny jezdnej. Najczęściej jest stosowane rozwiązanie z użyciem kaset, instalowanych zarówno w ścianach szkieletowych, jak i murowanych.

Kasety do ścian gipsowo-kartonowych są dostarczane na plac budowy w częściach. Montaż polega na skręceniu i przymocowaniu do słupków oraz rygli szkieletu ściany. Następnie zostają obudowane płytami gipsowo-kartonowymi.

Kasety do ścian murowanych mają masywniejszą konstrukcję i są dostarczane na budowę w całości. Montaż polega głównie na zakotwieniu do ściany. Boki kasety są wykonane zazwyczaj z blachy i wykończone siatką, co umożliwia otynkowanie.

